«Айлендерс» — «Флорида»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ 4 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Флорида».

Ставка: ИТМ 3.5 малого штрафа «Айлендерс» за 1.75.

«Бобровский справился с критикой и не поплыл под давлением, хотя оборона «Пантерз» вновь оставляла желать лучшего. Даже «Айлендерс», которые пляшут от печки и традиционно испытывают проблемы с позиционным атаками, исправно выходили на убойные позиции. Сергей пропустил две шайбы, одну из которых — в меньшинстве.



Обычно этого хватает, поскольку нападение у «Флориды» мощное. Вот только оборона Барри Тротца ломала и не такое. Похоже, долгая пауза пошла «островитянам» на пользу. Перед приостановкой сезона они выдали крайне неудачную серию, зато накануне выглядели здорово. Варламов, конечно, в нужный момент подтащил, но вообще ничего особенного соперник ему не предложил.



Похоже, эта серия действительно станет одной из самых любопытных в раунде плей-ин. Любопытно, что обе команды действовали дисциплинированно и обошлись всего 12 минутами штрафа. А главное — последнее удаление состоялось в дебюте второго периода. И оказалось реализовано (тот гол стал победным). Затем скамейки штрафников пустовали.



«Айлендерс» ограничились всего двумя малыми штрафами, один из которых — обоюдный. То есть у большинства «пантер» фактически не имелось возможности проявить себя. Если номинальные хозяева смогут и дальше обходиться без лишних фолов, именно они кажутся фаворитом противостояния.



Проверим тотал меньше 3.5 малого штрафа «Айлендерс» за 1.75. Коэффициент не самый высокий, зато ставка выглядит надёжно. Подопечные Барри Тротца прекрасно понимают, что их шанс пробиться в первый раунд Кубка Стэнли тесно связан с дисциплиной. Первый матч прошёл корректно, да и судьи старались не вмешиваться».