«Нэшвилл» — «Аризона»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч квалификационного раунда НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Аризона».

Ставка: итоговая победа «Нэшвилла» за 1.79.

«Скорее всего, после комедии ошибок и сумбурного хоккея наступит время концентрации и аккуратности. Второе поражение подряд поставит фаворита на грань пропасти. Проблемы с атакой есть у обеих сторон, но подбор исполнителей в обороне у «хищников» солиднее — Роман Йози, Райан Эллис, Маттиас Экхольм.



Осталось только уменьшить количество удалений, ведь в меньшинстве «Нэшвилл» не блещет с первых дней сезона. Накануне он схватил аж семь малых штрафов, для плей-офф это очень много. Удаление Ника Бонино на 55-й минуте, например, позволило гостям получить дополнительную передышку перед концовкой.



Итоговая победа «Нэшвилла» за 1.79 смотрится вполне нормально: глубина состава и качество обороны должны помочь оправиться от обидного поражения. Вариант посмелее — комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы, на неё дают коэффициент 2.03».