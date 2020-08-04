«Нэшвилл» — «Аризона»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч квалификационного раунда НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Аризона».
Ставка: итоговая победа «Нэшвилла» за 1.79.
«Скорее всего, после комедии ошибок и сумбурного хоккея наступит время концентрации и аккуратности. Второе поражение подряд поставит фаворита на грань пропасти. Проблемы с атакой есть у обеих сторон, но подбор исполнителей в обороне у «хищников» солиднее — Роман Йози, Райан Эллис, Маттиас Экхольм.
Осталось только уменьшить количество удалений, ведь в меньшинстве «Нэшвилл» не блещет с первых дней сезона. Накануне он схватил аж семь малых штрафов, для плей-офф это очень много. Удаление Ника Бонино на 55-й минуте, например, позволило гостям получить дополнительную передышку перед концовкой.
Итоговая победа «Нэшвилла» за 1.79 смотрится вполне нормально: глубина состава и качество обороны должны помочь оправиться от обидного поражения. Вариант посмелее — комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы, на неё дают коэффициент 2.03».
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