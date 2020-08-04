«Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз Ровшана Аскерова на финальный матч плей-офф Чемпионшипа

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч за право сыграть в АПЛ в следующем сезоне «Брентфорд» — «Фулхэм».
Ставка: победа «Фулхэма» за 2.05.
«В отличие от «Брентфорда», «Фулхэм» неоднократно отмечался в АПЛ. Старейшая команда Лондона, «Фулхэм» даже в финале ЛЕ играл. А вот «Брентфорд» в высшем свете английского футбола отметился наиболее ярко аж в 1936-м, когда финишировал пятым, обойдя в таблице «Арсенал». Да и в этом розыгрыше Чемпионшипа «Брентфорд» дважды больно обидел «дачников» (1:0 и 2:0). Но в кубковых матчах расклады долгого турнира совершенно неактуальны. Здесь всё решает умение собраться и выложить козыри разом в одной отдельно взятой игре. Думаю, кубковый опыт «Фулхэма» и молодость неопытных в таких сражениях игроков «Брентфорда» скажут своё веское слово», — сказал Аскеров.
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