«Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз Алексея Смирнова на игру за место в АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч финала плей-офф Чемпионшипа сезона-2019/2020 «Брентфорд» — «Фулхэм».
Cтавка: «Фулхэм» не проиграет за 1.76.
«В этом поединке определится третий новичок АПЛ. Фаворитом матча букмекеры обозначили «Брентфорд», и в этом есть своя логика. В личных встречах клубов в текущем сезоне лондонцы дважды терпели поражение. К тому же дачники подходят к финалу после невнятной игры с «Кардиффом», а вот пчелы показали характер и уверенно одолели «Суонси» в полуфинале. Несмотря на это, я считаю, что в такой битве просто не может быть фаворита.
Соперники финишировали в турнире с одинаковым количеством очков, да и по качеству игры ни у одной из сторон нет явного преимущества. Команда Томаса Франка очень четко соблюдает баланс между линиями, но подопечные Скотта Паркера заточены под молниеносные выходы в ответные атаки. Обращаю внимание и на результаты последних матчей: у «Брентфорда» три проигрыша в пяти последних играх, а у «Фулхэма» за такой же отрезок лишь одно поражение. На кону очень большой приз, поэтому я не уверен, что красно-белые справятся со своим соперником в основное время. Предлагаю поставить на X2», — сказал Смирнов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 4 августа 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:21
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 3 августа 2020
-
22:00
-
21:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 2 августа 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:45