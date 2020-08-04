«Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз Алексея Смирнова на игру за место в АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч финала плей-офф Чемпионшипа сезона-2019/2020 «Брентфорд» — «Фулхэм».



Cтавка: «Фулхэм» не проиграет за 1.76.



«В этом поединке определится третий новичок АПЛ. Фаворитом матча букмекеры обозначили «Брентфорд», и в этом есть своя логика. В личных встречах клубов в текущем сезоне лондонцы дважды терпели поражение. К тому же дачники подходят к финалу после невнятной игры с «Кардиффом», а вот пчелы показали характер и уверенно одолели «Суонси» в полуфинале. Несмотря на это, я считаю, что в такой битве просто не может быть фаворита.



Соперники финишировали в турнире с одинаковым количеством очков, да и по качеству игры ни у одной из сторон нет явного преимущества. Команда Томаса Франка очень четко соблюдает баланс между линиями, но подопечные Скотта Паркера заточены под молниеносные выходы в ответные атаки. Обращаю внимание и на результаты последних матчей: у «Брентфорда» три проигрыша в пяти последних играх, а у «Фулхэма» за такой же отрезок лишь одно поражение. На кону очень большой приз, поэтому я не уверен, что красно-белые справятся со своим соперником в основное время. Предлагаю поставить на X2», — сказал Смирнов.



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