«Айлендерс» — «Флорида»: прогноз Дарьи Мироновой на матч квалификации НХЛ

Спортивная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Флорида».



Ставка: победа «Айлендерс» в матче за 1.86.



«Честно сказать, на данном квалификационном раунде меня интересуют три пары. За ними интересно наблюдать. Следить буду за всеми, но за этими особенно.



«Флорида» — «Айлендерс» — это просто боль. На восьмой минуте первого периода первого матча получилось так, что «Айлс» по воротам Бобровского сделали три броска, а вот обратно было ноль. Что это вообще такое? Здесь «Айлендерс» выглядят фаворитом. Понятно, что оборонка очень надёжна. Играют они неярко и скучновато. Давайте посмотрим ту шайбу, которую Юбердо всё-таки закопал на старте третьего периода. Как это было? Не хочу говорить плохих слов, но оборона «Айлендерс» упустила момент.



Мало того что его свободно впустили в зону, там было время для передач. Все партнёры подъехали уже. У Юбердо ещё и было на пятаке Варламова время, чтобы поднять голову и посмотреть, куда шайбу прокинуть. Мы помним, что в ходе этого сезона, до его паузы, все три встречи «Айлендерс» выиграли у «Флориды». Ожидаемо, что не будет хит-парада шайб. «Айлендерс» преимущественно давят на надежную оборону. У него классные вратари.



Вы выбирайте что хотите. Я буду снова придерживаться того, что «Айлендерс» победят, ведь в первом матче «Флорида» настолько невыразительно смотрелась, что я пока не вижу, за счёт чего это всё может перевернуться и быть лучше.



Если мы опираемся на статистику, то были близкие моменты. Игра бывает равной и плотной. В общем, я ставлю на победу «Айлендерс». Не слишком важно — по буллитам или в дополнительное время, но «Айлендерс» победят», — сказала Миронова.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Айлендерс» — «Флорида». Прогноз: Бобровский и Варламов снова станут главными героями В первом матче соперники забросили на двоих всего три шайбы.