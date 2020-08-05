«Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ сезона-2019/2020 «Бостон» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампа-Бэй» в матче за 1.93.



«Это матч в рамках турнира топ-команд Восточной конференции, в котором решится, кто займёт место повыше и получит не такого именитого соперника в первом раунде плей-офф. Чисто теоретически. Потому что на практике ты станешь первым и тебе достанется какой-нибудь «Коламбус», об который ты обломаешь зубы.



Так что в манёвры нет смысла играть, но важно войти в хороший тонус к плей-офф. И что мы видим у «Бостона»? В этом клубе такого тонуса нет. Поражение в выставочном матче от «Коламбуса» (1:4), проигрыш «Филадельфии» в таком турнире (1:4). Причём «летчики» по всем статьям превзошли «Бостон».



Но что важно – как сообщается, ворота «Брюинз» будет защищать Туукка Раск, а не второй вратарь Ярослав Галак, который выглядел неубедительно. Важно и то, что оборона у «Тампы» даёт чуть больше свободы, чем «Коламбус», поэтому может разгуляться звено Маршан – Бержерон – Пастрняк, которое до этого дня молчало.



Вот если эти два фактора – ударная игра вратаря и топ-звена – сойдутся воедино, то «Бостон» поборется за победу. Но шансы «Тампы» выглядят лучше. 5:0 в контрольном матче с «Флоридой», 3:2 по буллитам с «Вашингтоном». Эта команда как раз на ходу.



Я бы выбрал очень простую ставку, что «Тампа» победит даже в овертайме или по буллитам. За это дают кэф 1.93. Не знаю, что там по тоталам: плохой августовский лёд, но сильная атака обеих команд. Не знаю, зажжёт ли Раск. Но просто «Лайтнинг» мне кажутся чуть сильнее «Бостона» здесь и сейчас», — сказал Лысенков.



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