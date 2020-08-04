«Бостон» — «Тампа». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв разберутся с Харой и Раском

5 августа в матче кругового турнира НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55, успех «Бостона» идёт у букмекеров за 2.51.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 5 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (05.08.2020)

Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 5 августа в 23:00 мск в Торонто на лёд «Скотиабанк-Арены» выйдут «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Собственно, это однозначно главная вывеска игрового дня. Да ещё и время начала очень удобное для жителей европейской части России. Красота! Соперники попали в топ-4 Восточной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому напрямую оказались в первом раунде Кубка Стэнли.

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Потому в первой половине августа график у них приятный: предстоит провести три матча, которые, конечно, имеют значение, но не станут определяющими. На кону посев в четвертьфиналах конференций, а они стартуют только 12-13 августа. То есть обе команды могут не торопиться с выходом на пик и спокойно набирать форму через матчи.

Вообще это два лучших клуба Восточной конференции по итогам регулярного сезона. «Мишки» набрали 100 очков в 70 матчах и с огромной долей вероятности финишировали бы первыми при традиционном завершении первенства. «Тампа» очень долго запрягала, зато потом вышла на проектную мощность. 92 балла, 70 игр, вторая позиция.

Пока «молнии» производят солидное впечатление. В контрольной игре они не заметили сопротивления «Флориды» (5:0), а накануне одержали трудовую победу над «Вашингтоном» (3:2 Б). Хоккей получился бодрым и, грубо говоря, равным. Дело дошло до буллитов, где Брейден Пойнт и Никита Кучеров переиграли Холтби.

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«Бостон» тем временем не смог расшатать колючий «Коламбус» в контрольном матче (1:4), а затем с тем же счётом уступил «Филадельфии» (1:4). Картер Харт, конечно, сделал несколько отличных спасений, но вообще итоговая победа «лётчиков» вполне справедлива. К тому же все четыре шайбы они оформили в равных составах.

У «Брюинз» довольно возрастной и опытный состав, который не собирается никуда торопиться. Посев в первом раунде не так важен, главное — выйти на пик формы к середине августа. Пока лидеры смотрятся грустно. Давид Пастрняк, например, схватил «-3» за 21,5 минуты с «Флайерз». Чех пропустил тренировочный лагерь и теперь вынужден набирать кондиции через игры.

Потому «Лайтнинг» смотрятся предпочтительнее. Здесь лидеры заметно моложе и, похоже, уже сейчас находятся в полном порядке. Статистика очных встреч также полностью на стороне «молний» — пять побед в шести предыдущих поединках. А у «мишек», по сути, есть ровно один аргумент.

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Дело в том, что прошлую игру они провели на сутки раньше, а при плотном графике после долгого перерыва этот фактор может иметь серьёзное значение. Предположим, что на фоне усталости темп окажется не самым высоким. Лобовую победу номинальных гостей проверять не рискнём, а вот Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.42 смотрится здорово.

Прогноз и ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 5 августа 2020 года

«Тампа» смотрится гораздо лучше — лидеры в порядке, Василевский тащит. У «Бостона» много возрастных хоккеистов, которым нужно войти в колею и набрать кондиции. Единственное преимущество «мишек» — предыдущий матч они провели на сутки раньше. Возьмём Х2 через общий низ. График довольно плотный, после долгой паузы это должно стать проблемой. Вряд ли темп окажется высоким.

Ставка: «Тампа» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.42.