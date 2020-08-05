«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз Егора Титова на ответную игру 1/8 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Вольфсбург» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Шахтёра» за 2.61.



«В этом противостоянии всё более-менее понятно после первой игры, которую «Шахтёр» выиграл в Германии ещё в марте, до начала пандемии. Немцам нужно сразу же включаться, идти вперёд, забивать придётся как минимум два. И для «Шахтёра», конечно, это удобная ситуация. Будет много свободного пространства. Техничная группа атаки наверняка найдёт варианты, как подступиться к воротам «Вольфсбурга».



Не будем забывать, что чемпионат в Германии закончился на три недели позже, чем на Украине. Да, «Вольфсбург» мог где-то отдохнуть, подготовиться. Товарищеский матч он сыграл. Но, думаю, «Шахтёр» физически сейчас готов получше. Учитывая этот момент и результат первой встречи, я поставлю на победу «Шахтёра». У «Вольфсбурга» ещё и потерь очень много. Не думаю, что у него хватит энергии и мотивации переломить ситуацию. Да и в целом по классу и опыту «Шахтёр» смотрится предпочтительнее», — сказал Титов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Шахтёр» — «Вольфсбург». Прогноз: чемпион Украины не станет форсировать события Немцы сидели месяц без игровой практики после окончания Бундеслиги, а хозяевам спешить некуда.