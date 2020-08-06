«Базель» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Базель» — «Айнтрахт».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.84.

«В Германии хозяева уступили со счётом 0:3. Оборона «Айнтрахта» по-прежнему нестабильна. За 10 туров в чемпионате Германии после паузы было пропущено целых 19 голов. «Базель», конечно, последнее время выступал не так хорошо, но с результативностью у него проблем не возникало. За 13 игр в родной Швейцарии получилось забить 26 мячей, ровно по две штуки за 90 минут.



При таких раскладах ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.14 смотрится интересно. Также можно проверить комбинированную ставку «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча». За неё букмекеры дают вполне рабочие 1.84.



После возвращения с карантина франкфуртцы заметно поправили свою результативность. За 10 игр в Бундеслиге у них получилось оформить 21 гол. К тому же фора в три мяча сама себя не отыграет, так что идти в атаку и открывать зоны неизбежно придётся. А там уж как повезёт, выбора теперь не осталось».