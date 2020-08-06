«Севилья» — «Рома»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Рома» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.76.



«В Дуйсбурге пройдёт встреча между «Севильей» и «Ромой». И те, и другие в концовке сезона были очень хорошо готовы. «Рома» чуть попозже закончила свой чемпионат. Но, думаю, Лопетеги с пользой провёл то время, которое была на подготовку к игре в Лиге Европы.



«Рома» была хороша в последних турах, много забивала. Думаю, на гол римского клуба можно рассчитывать в этой паре. Но и у «Севильи» атака тоже выглядит достаточно мощной. Кто фаворит в этой паре, предсказать очень тяжело. Хотя по цифрам, по коэффициентам «Севилья» является фаворитом. Но не так всё однозначно, в отдельно взятой встрече, так мне представляется.



Я думаю, что здесь произойдёт обмен забитыми мячами, ну а дальше уже кто правильнее использует тактически ресурсы, кадровые ресурсы, кто лучше разложит силенки. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.76», — сказал Генич.



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