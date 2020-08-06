«Севилья» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 1/8 финала Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Рома».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.29.



«Итальянская «Рома» — это ещё одна команда, на которую благотворно повлияла пауза, связанная с пандемией. Причём возвращение к футболу не сразу получилось позитивным, была серия из трёх подряд поражений, из-за чего в отставку могли отправить португальского специалиста Паулу Фонсека. Этого не произошло — «Рома» выдала хорошую серию, в которой было шесть побед и одна ничья. Благодаря этому римляне забронировали за собой место в Лиге Европы в следующем сезоне.



Впрочем, наличие положительных результатов не всегда было сопряжено с качественным футболом. «Роме» не хватало некоторых травмированных футболистов, из-за чего победы порой выходили достаточно натужными. И эта натужность никуда не исчезла.



«Севилья», напротив, провела очень стабильный отрезок в чемпионате «Испании», завершив его в зоне Лиги чемпионов. Причём очень важно отметить, что на качество футбола пауза не повлияла. А потому очевидно, что именно испанский клуб является претендентом на выход в следующий этап. Думаю, эта игра получится результативной. Таким образом, мой прогноз на матч «Севилья» — «Рома» — обе забьют и в матче будет забито больше 2.5 гола», — сказал Аксенов.



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