«Севилья» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 1/8 финала Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Рома».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.29.
«Итальянская «Рома» — это ещё одна команда, на которую благотворно повлияла пауза, связанная с пандемией. Причём возвращение к футболу не сразу получилось позитивным, была серия из трёх подряд поражений, из-за чего в отставку могли отправить португальского специалиста Паулу Фонсека. Этого не произошло — «Рома» выдала хорошую серию, в которой было шесть побед и одна ничья. Благодаря этому римляне забронировали за собой место в Лиге Европы в следующем сезоне.
Впрочем, наличие положительных результатов не всегда было сопряжено с качественным футболом. «Роме» не хватало некоторых травмированных футболистов, из-за чего победы порой выходили достаточно натужными. И эта натужность никуда не исчезла.
«Севилья», напротив, провела очень стабильный отрезок в чемпионате «Испании», завершив его в зоне Лиги чемпионов. Причём очень важно отметить, что на качество футбола пауза не повлияла. А потому очевидно, что именно испанский клуб является претендентом на выход в следующий этап. Думаю, эта игра получится результативной. Таким образом, мой прогноз на матч «Севилья» — «Рома» — обе забьют и в матче будет забито больше 2.5 гола», — сказал Аксенов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 6 августа 2020
-
14:45
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 5 августа 2020
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:06
-
16:00
-
15:30
-
15:15