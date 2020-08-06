«Севилья» — «Рома»: прогноз Владислава Радимова на встречу 1/8 финала Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Здесь жду голов. «Севилья» мощная в атаке, и «Рома» забивает много в чемпионате Италии. У команд сильные атакующие линии, поэтому стоит ожидать забитых мячей с обеих сторон.
«Севилья» умеет хорошо владеть мячом, много атакует в своих матчах, но бывает, что в итоге одерживает трудовые минимальные победы. Это происходит потому, что соперники не раскрываются против «Севильи». Даже пропустив один мяч, они понимают, что в этом нет смысла, так как севильянцы смогут в таком случае забить ещё несколько мячей. Чаще всего это происходит, когда «Севилья» играет дома.
Этот матч пройдёт в Германии, на нейтральном поле. Никто не будет закрываться, поэтому команды должны как минимум по разу отличиться», — сказал Радимов.
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