«Ман Сити» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на ответную игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид».



Ставка: минимум 2 мяча во 2-м тайме за 1.73.



«Какой-то из этих клубов-грандов вылетит из Лиги чемпионов, не поехав в Лиссабон. Скорее всего, это будет действующий чемпион Испании, потому что мадридский «Реал» проиграл первый матч на своём поле со счётом 1:2. Мало того что проиграли, так ещё и пропустили два гола. Теперь необходимо выигрывать крупнее либо выигрывать 2:1 и переводить игру в дополнительно время. Самое главное, что победа 1:0 мадридцев не устраивает. При этом они вынуждены будут играть без Серхио Рамоса – своего капитана, вожака, лидера и, между прочим, второго лучшего бомбардира команды. Красная карточка, которую получил Серхио Рамос на «Сантьяго Бернабеу» в первой игре, очень сильно уменьшает шансы «Реала» отыграться.



Мне кажется, здесь стоит ждать результативного матча. Не зря букмекеры выставляют основным тоталом 3.5. Тем не менее надо быть аккуратными, так как под вопросом участие в матче Агуэро, который любит забивать испанским клубам. «Реал» не сможет рассчитывать на помощь в атаке от Серхио Рамоса, который так часто забивает в концовках решающие голы. У «Сити» не сыграет Менди, в связи с чем большие шансы на появление в стартовом составе Зинченко, которому должен помочь опыт выступления за «Уфу» в этом матче. Если серьёзно, то голов будет много, но низкий коэффициент на это заставляет меня присмотреться к другой ставке – на тотал больше второго тайма. Тотал больше 1.5 во втором тайме. Во втором тайме «Реал» будет вынужден раскрываться, идти ва-банк и обнажать оборону. Очень активно будут нестись вперёд латерали. «Реал» часто забивает в концовке, поэтому всё это наводит меня на мысль, что во втором тайме будет минимум два гола. Это первая ставка.



Что касается исхода, то «Реал» великолепно проводит решающие матчи. Мы в этом много раз убеждались. Тот факт, что мадридцы не имели официальных матчей уже более двух недель, меня не смущает, потому что мы не раз видели ситуацию, когда «Реал» под руководством Зидана подходил к финалам Лиги чемпионов, не имея перед этим игровой практики. Тем не менее в решающих матчах он показывал хорошую игру и, что самое главное, характер, вырывал победы в концовке. Мне кажется, что в линии «Реал» немножко недооценён. Да, они проиграли первый матч 1:2, играют без Рамоса, но при Зидане «Реал» очень силён – победа над «Барселоной» в чемпионской гонке это доказывает. Мне кажется, что тут можно поставить на «Реал» с форой (+1). Если «Реал» проиграет в один мяч, то это будет расход, а вот шансы на то, что будет ничья или победа «Реала», вполне хороши, потому что все эти результаты могут устраивать соперника. В таком случае «Сити» не будет нестись вперёд», — сказал Вишневский.



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