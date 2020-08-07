«Ювентус» — «Лион»: прогноз Александра Елагина на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион».
Ставка: ТБ 3 за 2.28.
«В пятницу «Ювентус», в девятый раз подряд ставший чемпионом Италии, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Лионом», который финишировал в национальном первенстве на седьмом месте.
Первый матч этих команд прошёл ещё 26 февраля во Франции и завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
Сегодня соперники находятся в разных весовых категориях. Серия А завершилась 2 августа — клубы провели все запланированные 38 матчей, а вот Лига 1 28 апреля досрочно завершилась после 28-го тура. «ПСЖ» был объявлен чемпионом, а «Лион» не сумел пробиться в еврокубки — не хватило одного очка до шестого места, которое даёт право играть в Лиге Европы.
Свой заключительный официальный матч нынешнего скомканного сезона «Лион» провёл 31 июля — в финале Кубка французской лиги очень неплохо сыграла команда против «ПСЖ» — 0:0. И поражение в серии пенальти. Теперь шанс попасть в еврокубки на следующий сезон остаётся только в Лиге чемпионов — турнир надо выигрывать.
Конечно, фаворитом считается «Ювентус», но не будем забывать, что после хотя бы одного гола французов матч может превратиться в сплошную нервотрепку для обоих соперников.
Между прочим, оборона у «Ювентуса» не самая сильная в Серии А. После рестарта чемпионата «Юве» пропускал в 9 матчах из 12. Всего в трёх играх чемпион сподобился оставить свои ворота сухими.
«Лион», в составе которого выступают такие дерзкие ребята, как Мемфис Депай и Мусса Дембеле, способен удивить. Мой прогноз — тотал больше 3 с коэффициентом 2.28», — сказал Елагин.
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