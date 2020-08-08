«Барселона» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Наполи».
Ставка: обе забьют за 1.65, победа «Наполи» с форой (+1) за 1.90.
«Игра должна получиться огненной. Даже без зрителей на трибунах. «Барса» провела невзрачный по своим меркам сезон, отдав чемпионство «Реалу» и совершенно не блистая в большинстве матчей. Да, в ее составе по-прежнему играют Месси, Суарес и Гризманн, но, как мы не раз в последнее время убеждались, это не гарантирует побед.
«Наполи» хорошо смотрелся против каталонцев в первом матче и заслужил ничью 1:1. Думаю, настрой у неаполитанцев будет соответствующим. Гаттузо заставит своих игроков действовать максимально компактно, плотно, жестко. Но если Феликс Брых на многое закрывал глаза в первом матче, сомневаюсь, что на «Камп Ноу» гостям будет позволено играть слишком жестко.
У «Барсы» не будет дисквалифицированных Бускетса и Видаля. И тот, и другой явно пригодились бы в центре поля. «Наполи» — опасная команда, и каждая потеря мяча каталонцами может быть чревата.
Предположу, что моменты будут у обоих ворот. Скорее всего, их даже будет немало. «Барса» будет контролировать игру, но более эффективные неаполитанцы вполне могут их удивить».
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