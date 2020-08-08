«Бавария» — «Челси»: прогноз Эльвина Керимова на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» — «Челси».
Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.84.
«Бавария» почти обеспечила себе проход в четвертьфинал. В Лондоне мюнхенцы разгромили «Челси» — 3:0. На ответный поединок команда Ханси Флика выйдет после месячной паузы, тогда как лондонцы завершили сезон в Англии неделю назад, проиграв в финале Кубка «Арсеналу». Зато в АПЛ окончание сезона можно назвать удачным для «Челси» — синие заняли место в топ-4 и пробились в ЛЧ.
У «Баварии», скорее всего, не сыграет травмированный Павар, а у гостей потерь куда больше: Алонсо, Аспиликуэта и Пулишич не смогут помочь команде Фрэнка Лэмпарда, плюс Канте не в форме. Шансы на сенсационный камбэк в этой паре ничтожно малы, но у «Челси» есть возможность побороться за победу в отдельно взятом матче.
Сложно давать прогноз на матч, в котором почти всё ясно с точки зрения исхода противостояния. Но попробуем оттолкнуться от тенденции поединков в ЛЕ, которые были сыграны на этой неделе: при пустых трибунах после изнурительного сезона команды не в состоянии играть результативно. Во всех 6 матчах проходила ставка «тотал меньше 3.5 гола» за игру.
Предстоящий поединок пройдёт в Мюнхене и тоже при пустых трибунах. Непонятно, в какой форме находится «Бавария». А «Челси» вряд ли будет рисковать с первых минут, чтобы не получить ещё один разгром. Я думаю, что не стоит ждать большого количества голов. Мой прогноз — тотал голов меньше 3.5 за 1.84».
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