«Химки» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.60, «Химки» не забьют за 2.06.
«Думаю, ЦСКА одержит чистую победу. «Армейцы» хорошо закончили прошлый сезон и достойно вышли из положения, хотя было всё очень тоскливо, когда уехал Ганчаренко. После его возвращения результаты улучшились. Если с самого начала будет играть новичок ЦСКА аргентинец Гайч, «армейцы» должны начать сезон хорошо.
Понятно, «Химки» сыграют от обороны, так же как играли в финале Кубка России с «Зенитом». Класс ЦСКА выше, чем у соперника, поэтому ставлю на победу гостей. Также считаю, что «Химки» не забьют.
В «Химках» случилась смена тренеров, в отставку отправили Сергея Юрана, и это не на руку «Химкам». Новому тренеру придётся сложно. В первом туре с ЦСКА для «Химок» будет тяжёлый матч".
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