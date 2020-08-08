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«Барселона» — «Наполи»: прогноз Александра Елагина на ответный матч Лиги чемпионов

«Барселона» — «Наполи»: прогноз Александра Елагина на ответный матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (–1) за 2.11.

«Не нужно быть искушённым экспертом, чтобы назвать «Барсу» явным фаворитом в этой паре. Каталонцы только на финишной прямой упустили чемпионство Испании, отстав от «Реала» на пять очков. До последних туров, кстати, они шли буквально ноздря в ноздрю.

«Наполи» занял седьмое место, получив путёвку в Лигу Европы. После рестарта в 12 заключительных матчах неаполитанцы одержали семь побед, дважды сыграли вничью и трижды проиграли. Если учесть, что перед коронавирусной паузой они шли на шестом месте, практически без шансов подняться в зону Лиги чемпионов, то этот финишный рывок можно признать весьма успешным.

Напомню, «Наполи» взял Кубок Италии, причем победив в финале «Ювентус», хоть и по пенальти.

В противостоянии с «Барселоной» их победа станет настоящим чудом, в которое верится с трудом. Ставлю на победу «Барселоны» с форой (–1) и коэффициентом 2.11».

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