«Барселона» — «Наполи»: прогноз Александра Елагина на ответный матч Лиги чемпионов

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (–1) за 2.11.



«Не нужно быть искушённым экспертом, чтобы назвать «Барсу» явным фаворитом в этой паре. Каталонцы только на финишной прямой упустили чемпионство Испании, отстав от «Реала» на пять очков. До последних туров, кстати, они шли буквально ноздря в ноздрю.



«Наполи» занял седьмое место, получив путёвку в Лигу Европы. После рестарта в 12 заключительных матчах неаполитанцы одержали семь побед, дважды сыграли вничью и трижды проиграли. Если учесть, что перед коронавирусной паузой они шли на шестом месте, практически без шансов подняться в зону Лиги чемпионов, то этот финишный рывок можно признать весьма успешным.



Напомню, «Наполи» взял Кубок Италии, причем победив в финале «Ювентус», хоть и по пенальти.



В противостоянии с «Барселоной» их победа станет настоящим чудом, в которое верится с трудом. Ставлю на победу «Барселоны» с форой (–1) и коэффициентом 2.11».

«Барселона» — «Наполи». Прогноз: только Месси может спасти Бартомеу и Сетьена от позора Накануне матча с неаполитанцами у «Барсы» серьёзные кадровые проблемы.