«Химки» — ЦСКА: эксперты оценили шансы новичка РПЛ в первом матче после ухода Юрана

Сегодня, 8 августа, «Химки» примут ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.60, ставки на ничью принимаются за 4.00.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Поставить на то, что обе команды забьют, предлагается с коэффициентом 2.00. Если «Химки» не проиграют, сыграет коэффициент 2.58.