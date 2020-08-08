«Тамбов» — «Ростов»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 8 августа, «Тамбов» примет «Ростов» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.40, ставки на ничью принимаются за 3.84.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Ростова» (6.25) и 1:1 (6.30).
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В концовке прошлого сезона тамбовцы забивали практически в каждом матче.
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