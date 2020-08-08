«Чертаново» — «Томь»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 2-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Чертаново» — «Томь».

Ставка: ИТМ 1 гола «Чертаново» за 1.90.

«В первом туре клубы синхронно потерпели поражения. В обоих случаях они получились справедливыми. «Чертаново» совсем недавно лишился главного тренера и восьми футболистов основного состава — Игорь Осинькин перебрался в «Крылья Советов», за ним последовали лидеры.



В результате и без того молодой состав стал фактически пионерским. Многие впервые попробовали вкус взрослого футбола. В ходе сезона наверняка удастся добавить, но на первых порах будет сложно. Это было видно даже на фоне «Спартака-2» (1:2), где тоже много юных исполнителей.



«Чертаново» проигрывал в первую очередь в силовой борьбе, раз за разом отдавая единоборства, и слабо переходил из атаки в оборону. Шансы зацепиться всё равно имелись, но в целом красно-белые смотрелись интереснее. А «Томь» тем временем на выезде уступила «Нижнему Новгороду» (0:1).



Счёт не должен вводить в заблуждение — хозяева полностью превзошли соперника в первом тайме и могли снять все вопросы ещё до перерыва. Подвела реализация и пару раз выручил Дмитрий Арапов. Дальше томичи добавили, но не более того. По факту они ещё легко отделались.



Словом, обе команды можно назвать проблемными. У «Томи» имелись проблемы с предсезонкой, пришлось сидеть на карантине, да и процесс комплектации состава не закончен. Похоже, нас ожидает сумбурный футбол с большим количеством брака. Скорее всего, голов будет немного.



Шансы гостей, пожалуй, смотрятся чуть выше, всё же опытных футболистов у них заметно больше, а в стартовых турах этот фактор способен оказаться ключевым».