«Уфа» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Уфа» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.40
«В прошлом сезоне «Краснодар» стал единственным топ-клубом, который дважды обыграл «Уфу». Вадим Евсеев отбирал очки у «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Ростова», «Динамо», но с «быками» ничего поделать не смог. Вообще, «Краснодар» ни разу не проигрывал в Уфе (+4=2). Опасливым ставщикам рекомендую взять в экспресс Ф2 (0) за 1,35.
К новой встрече «Уфа» подходит в условиях кадрового голода — минус шесть футболистов, в том числе ключевых (Фомин, Урунов, Пуцко, Козлов, Круговой, Терентьев), плюс ноль новичков. Кроме того, многие переболели короной, и кто знает, как это скажется на состоянии каждого организма. Понимаю, евсеевцы будут по привычке грызть газон, но стараний окажется мало. Думаю, «Краснодар» начнет чемпионат-2020/2021 с победы. Добавил бы ТМ (3,5) — в матча «Уфы» в последний раз забивалось более 3 мячей год назад, во 2-м туре прошлого чемпионата. Правда, по совпадению, был матч с «Краснодаром» в Башкирии, но, мне кажется, ввиду всех обстоятельств веселый сюжет не должен повториться.
Традиционно добавляю ставку на большое количество желтых карточек. Если закрывать все матчи тура, как в казино, можно остаться в приличном плюсе».
- 9 августа 2020
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:55
-
07:30
-
05:00
-
03:00
-
01:45
-
01:00
-
00:30
-
00:14
-
00:08
-
00:00
- 8 августа 2020
-
23:00
-
22:56
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00