«Уфа» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Уфа» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.40

«В прошлом сезоне «Краснодар» стал единственным топ-клубом, который дважды обыграл «Уфу». Вадим Евсеев отбирал очки у «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Ростова», «Динамо», но с «быками» ничего поделать не смог. Вообще, «Краснодар» ни разу не проигрывал в Уфе (+4=2). Опасливым ставщикам рекомендую взять в экспресс Ф2 (0) за 1,35.



К новой встрече «Уфа» подходит в условиях кадрового голода — минус шесть футболистов, в том числе ключевых (Фомин, Урунов, Пуцко, Козлов, Круговой, Терентьев), плюс ноль новичков. Кроме того, многие переболели короной, и кто знает, как это скажется на состоянии каждого организма. Понимаю, евсеевцы будут по привычке грызть газон, но стараний окажется мало. Думаю, «Краснодар» начнет чемпионат-2020/2021 с победы. Добавил бы ТМ (3,5) — в матча «Уфы» в последний раз забивалось более 3 мячей год назад, во 2-м туре прошлого чемпионата. Правда, по совпадению, был матч с «Краснодаром» в Башкирии, но, мне кажется, ввиду всех обстоятельств веселый сюжет не должен повториться.



Традиционно добавляю ставку на большое количество желтых карточек. Если закрывать все матчи тура, как в казино, можно остаться в приличном плюсе».