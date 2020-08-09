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Деррик Льюис — Алексей Олейник: результат боя и сыгравшие ставки букмекеров

Деррик Льюис — Алексей Олейник: результат боя и сыгравшие ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном событии турнира встретились 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвёртое место американец Деррик Льюис.

Бой завершился во втором раунде, после того как Льюис нокаутировал Олейника.

Эксперты не сомневались в победе Деррика Льюиса: ставки на победу американца принимались с коэффициентом 1.54: со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1540 рублей. Шансы Олейника оценивались коэффициентом 2.57.

Аналитики были уверены, что бой получится быстрым: тотал меньше 2.5 раунда шёл за 1.47, а тотал больше 2.5 раунда — за 2.70.

Досрочная победа Льюиса оценивалась коэффициентом 1.82.

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