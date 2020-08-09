«Торонто» — «Коламбус»: прогноз и ставка на решающий матч квалификационного раунда НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Коламбус».

Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.94.

«Изначальные расклады подтверждаются: состав у канадского клуба заметно интереснее, но в первую очередь это касается линии атаки. Проблема одна — Джон Торторелла всегда умел ограничивать звёзд соперника.



Главное преимущество «Коламбуса» заключается в системности и организованности. Это ещё одна вариация на тему порядка и класса. Вот только абсолютно непонятно, что из этого перевесит. Накануне «Торонто» прошёл по краю пропасти и даже заглянул в неё, однако всё же сумел спастись. Самое интересное, что букмекеры не меняют котировок с самого начала противостояния. На победу хозяев всё так же дают в районе 2.20, а успех гостей оценивается чуть выше тройки.



Вроде бы логика тут железная — уровень исполнителей у «листьев» выше, накануне они фактически пережили клиническую смерть и будут в состоянии эйфории, плюс родной лёд. Вот только «Коламбус» накопил кубкового опыта в прошлом году, не испугавшись самой «Тампы». И самое главное — он имеет очевидный перевес на тренерском мостике.



39-летний Шелдон Киф уступает старомодному, но матёрому Джону Торторелле. В принципе, можно взять Х2 за 1.81, однако мы пойдём другим путём. Логика следующая: цена ошибки огромная, в матчах с участием «Коламбуса» даже преимущество в одну шайбу можно отыгрывать очень долго. После двух ярких камбэков в обе стороны хоккеисты должны сделать выводы.



Потому ждём аккуратного дебюта, при котором никто не рискнёт раскрываться, а шайба станет часто гостить в средней зоне. Выбор следовательно делаем между двумя ставками: «гол в первые 9 минут — нет» за 1.94 и тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.88. Ждём море единоборств и жаркую концовку».