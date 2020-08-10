«Урал» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».
Ставка: «Урал» не проиграет за 1.75.
«Екатеринбуржцы после резвого возвращения в большой футбол под конец прошлого сезона несколько сдали. Если в первых пяти турах получилось набрать 10 из 15 возможных очков (пусть и благодаря технической победе над «Оренбургом»), то последние три матча они проиграли с общим счётом 1:7. Плюс не смогли пробиться в финал Кубка России.
Команду покинул главный тренер Дмитрий Парфёнов. На посту его сменил Юрий Матвеев, который уже долгое время трудится в системе клуба и должен иметь полное понимание ситуации. Так что вряд ли коллективу потребуется много времени, чтобы адаптироваться под новые требования.
Московское «Динамо», несмотря на печальное начало, прошлый сезон определённо может записать себе в актив. За восемь игр после паузы, связанной с коронавирусом, оно потерпело три поражения при трёх победах и двух ничьих. Этого хватило, чтобы в итоге занять шестую строчку и выйти в квалификационные раунды Лиги Европы.
В межсезонье у бело-голубых ожидаемо случилась большая перестройка. Стан клуба покинули сразу семь футболистов, среди которых Панченко, Жоаозиньо, Юсупов и Нойштедтер. До сих пор ведётся активная трансферная кампания, но обыграть «Урал» без нескольких ключевых фигур на поле будет затруднительно. Всё-таки состав у соперника постабильнее, а сыгранность имеет в стартовых турах огромное значение.
Дело тут ещё и в том, что москвичи не могут победить «шмелей» на их поле с 2013 года. За это время противники встретились в Екатеринбурге пять раз. Дважды праздновали победу хозяева, и ещё в трёх случаях соперники довольствовались ничьей. А при таких раскладах есть смысл подумать над классическим 1Х за приемлемый коэффициент 1.75».
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