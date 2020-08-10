«Интер» — «Байер»: прогноз Максима Калиниченко на игру 1/4 финала Лиги Европы

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Байер».



Ставка: победа «Интера» за 2.21.



«Лига Европы продолжается. В рамках одного из первых матчей четвертьфинала этого еврокубка «Интер» сыграет с «Байером».



В 1/8 финала ЛЕ миланцы прошли испанский «Хетафе» с общим счётом 2:0. Несколько дней назад они как раз встречались в Милане. В той встрече «Интер» начал совсем плохо и позволял испанцам спокойно атаковать в своей штрафной. Только к 20-й минуте миланцы перехватили инициативу. Также счёт в том матче мог быть и другим. «Хетафе» бил пенальти во втором тайме и не реализовал его.



В целом «Интер» сейчас смотрится не слишком уверенно. Он с горем пополам смог занять вторую строчку в недавно завершившейся Серии А. Хотя к концу чемпионата команда Антонио Конте смогла выправиться и перестала проигрывать. Но матч с не самым сильным «Хетафе» показал, что у итальянцев есть проблемы, которыми «Байер» может воспользоваться.



А «Байер» в свою очередь встречался с шотландским «Рейнджерсом» в 1/8 ЛЕ. Если их первая встреча полгода назад прошла без особых проблем для немцев (3:1), то вот в недавней ответной игре им было не так комфортно. Большой счёт первой встречи не мотивировал «Байер» бежать вперёд. Поэтому первый тайм прошёл у них очень спокойно. В начале второго тайма «Байер» сделал счёт 1:0 и после этого просто отбивался от редких атак «Рейнджерса».



До этого в чемпионате Германии «Байер» играл не слишком стабильно. Он время от времени играл вничью или проигрывал. В таблице он в итоге занял пятую строчку, немного отстав от первой четвёрки.



Я считаю, что в этом матче «Интер» всё-таки переиграет «Байер». У него выше класс, да и в последних матчах миланцы показывали неплохой футбол. Клуб из Леверкузена выглядит не так уверенно и, по моему мнению, не сможет противостоять атаке «Интера». Мой прогноз – победа хозяев», — сказал Калиниченко.



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«Интер» — «Байер». Прогноз: Лукаку, Эриксен, Янг и Хаверц сделают четвертьфинал красивым «Интер» играет в чужой стране, а у «Байера» проблемы со стабильностью.