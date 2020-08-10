«Ман Юнайтед» — «Копенгаген»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

10 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех датчан оценён букмекерами коэффициентом 14.50.



Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.04. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Проход «Манчестер Юнайтед» доступен за 1.10, проход «Копенгагена» идёт за 8.00.