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«Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген».

Ставка: ТМ 3 за 1.86.

«Манчестер Юнайтед» отвоевал место в четвертьфинале, впрочем, как и «Копенгаген». Они сразятся на нейтральном поле в Кёльне 10 августа. Кто пройдёт дальше? Вопрос спорный

Манкунианцы обыграли «Лестер» в заключительном туре чемпионата Англии и оказались на итоговой третьей строчке с путёвкой в Лигу чемпионов. Будут ли они теперь так упираться во втором по значимости еврокубковом турнире?

Действительно, теперь «красные дьяволы» могут не бороться за победу в Лиге Европы, однако выпускать резервистов они вряд ли станут, просто постараются сыграть, не затрачивая много сил.

Датчане во внутреннем первенстве неожиданно встретили сопротивление и остались без золотых медалей, зато в еврокубках уничтожили грозный «Башакшехир» (3:0). Продолжат ли они шествие к финалу?

Мне кажется, что скандинавы сыграют в своём стиле — постараются максимально засушить поединок и надеяться на контратаки, которые с англичанами могут сработать», — сказал Павлюченко.

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