«Интер» — «Байер»: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу Лиги Европы

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Байер».



Ставка: «Интер» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.90.



«Говорим о Лиге Европы, которая сейчас переходит в самую интересную стадию — в формат плей-офф из одного матча. Встреча «Интер» — «Байер» — одна из самых интересных на этой стадии по вывеске.



Очень хороший сезон провели и футболисты «Интера», и футболисты «Байера». У Леверкузена остаётся последний шанс пробиться в Лигу чемпионов. Для этого надо выиграть Лигу Европы. Если бы эти команды встречались во время обычного сезона где-нибудь в апреле, то я бы сказал, что шансы абсолютно равны. Сейчас же мне кажется, что «Интер» в этой паре фаворит. Во-первых, «Интер» ровно и спокойно прошёл конечный отрезок в чемпионате Италии.



За последние пять матчей, кстати, с учётом игры против «Хетафе» итальянцы не пропустили ни одного мяча. Сильных соперников «Интер» победил в последнее время — «Наполи» был обыгран 2:0, «Аталанта» — 2:0, у «Хетафе» выиграли с таким же счётом. Это команда прагматичная, рациональная и заточена на результат.



«Байер» — это команда, которая в важных матчах часто срывается. Например, в играх с «Баварией» и в чемпионате, и в финале Кубка Германии. «Байер» показывает эффектный, красивый футбол, но периодически футболисты теряют концентрацию, сильные соперники за это наказывают. Боюсь, что «Интер» за такие отрезки наказать соперника сможет. Ещё важно, что «Интеру» будет проще из-за того, что Серия А закончилась не так давно, как Бундеслига.



«Байер» провёл только один матч, не без труда выиграв у «Рейнджерс». Но очевидно, что после короткой подготовки «Байеру» может не хватить игровой практики и тонуса. Все эти обстоятельства заставляют меня думать, что «Интер» — фаворит. Мой прогноз — 1X + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.90. «Байеру» будет очень трудно забить в ворота «Интера», а итальянцы крайне редко уничтожают соперника, чаще ограничиваясь двумя голами», — сказал Кривохарченко.

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