«Ман Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 10 августа

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген».



Ставка: «МЮ» выиграет и не пропустит за 1.90.



«Копенгаген» провёл отличный матч с «Башакшехиром». Закрылся в первом тайме, ничего не позволил соперникам, но тем не менее реализовал единственный свой шанс и вышел вперёд. А после перерыва заиграл агрессивно и пошедших вперёд турков наказал ещё дважды.



Скорее всего, в подобном ключе датчане попробуют сыграть и на этот раз. По крайней мере в открытый футбол они с «МЮ» играть явно не будут. У Сольбаккена дисциплинированная команда, и, думаю, главной задачей у неё здесь будет не проиграть.



«Юнайтед» играл полурезервным составом с ЛАСКом, и, видимо, по мнению Сульшера, это позволило основе подойти к решающим стадиям турнира максимально свежими и готовыми. Многое будет зависеть от Бруну Фернандеша – именно он тот игрок у манкунианцев, который способен делать разницу в подобных матчах. Понятно, что англичане будут больше владеть мячом и вряд ли они создадут слишком много моментов. Так что важна будет их эффективность.



Думаю, «МЮ» своего добьётся, но вряд ли малой кровью. По крайней мере до первого забитого мяча попотеть им точно придётся», — сказал Петросьян.



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«МЮ» — «Копенгаген». Прогноз: Сульшер и Погба столкнутся с трудностями на пути в полуфинал Манкунианцы сейчас хороши, но датчане способны на сюрприз.