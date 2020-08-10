«Интер» — «Байер»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Лиги Европы 10 августа

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Байер».



Ставка: проход «Интера» за 1.60.



«Мне кажется, что «Интер» в каком-то смысле в этом сезоне прыгнул выше головы. У команды появилась уверенность, и это может сыграть позитивную роль. Поэтому вполне вероятно, что «Интер» разберётся с Леверкузеном. Хотя, конечно, можно сказать, что для «Байера» это будет домашний матч, так все четвертьфиналы проходят в Германии, и это небольшой фактор в пользу «Байера». Правда, конечно, матчи проходят без зрителей, и фактор своего поля не так влияет на игру.



Шансы «Интера» на проход в полуфинал выше, и я думаю, что он сможет этого добиться. В матче 1/8 финала итальянский клуб обыграл «Хетафе» (2:0), хотя в начале игры у испанцев было преимущество. Вообще, «Интер» часто начинает не очень хорошо и постепенно набирает обороты. Непонятно, правда, это признак класса или команда набирает уверенности в ходе поединка. Я считаю, что «Интер» в следующем сезоне будет реальным кандидатом на чемпионство в Италии. Уже в этом сезоне «Интер» является крепкой командой, и можно сказать, что он удивил с приятной стороны.



«Байер» в прошлом раунде прошёл «Рейнджерс», и ответный матч стал для них, можно сказать, разминкой. Игра получилась простой, «Байер» чувствовал себя очень уверенно, а в целом шотландские команды сейчас не конкуренты немцам. На стороне «Байера» в этом матче немецкая чёткость, хотя нельзя сказать, что у него в составе играют сплошные немцы, но в команде есть понятие дисциплины и строгости. «Байер» может попутать «Интер» своими движениями, работой с мячом, так как всё-таки «Байер» — это очень интересная команда. Правда, я всё равно думаю, что «Интер» сможет справиться с леверкузенцами и пройти в полуфинал Лиги Европы», — сказал Непомнящий.



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«Интер» — «Байер». Прогноз: Лукаку, Эриксен, Янг и Хаверц сделают четвертьфинал красивым «Интер» играет в чужой стране, а у «Байера» проблемы со стабильностью.