«Шахтёр» — «Базель»: прогноз Максима Калиниченко на игру 1/4 финала Лиги Европы 11 августа

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель».



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.89.



«Сейчас в еврокубках начинается интересный и свежий формат проведения одной игры. Это правила настоящего Кубка – кто выиграл, тот и прошёл дальше. За такими матчами вдвойне интереснее смотреть, такого давно уже не было. Тем более что все команды играют на нейтральных полях и не имеют домашнего преимущества.



В этой конкретной встрече, я считаю, что «Шахтёр» сильнее «Базеля». Хотя швейцарский клуб – очень неприятный соперник, который может удивить. Также «Базель» хорошо играет в силовой футбол.



В таблице чемпионата Швейцарии «Базель» к концу сезона занял третью строчку, достаточно оторвавшись от преследователей. Также у него идёт длинная серия без поражений, которая, впрочем, чаще включает ничейные исходы. Но в 1/8 ЛЕ «Базель» смог переиграть достаточно неприятный «Айнтрахт» со скромным счётом 1:0.



А вот «Шахтёр» со своими бразильцами уже показал, как он может играть против силовой команды. Он в 1/8 финала уверенно прошёл «Вольфсбург», победив его со счётом 3:0.



В чемпионате Украины донецкий клуб ещё задолго до окончания сезона оторвался от других команд и побеждал практически всех на своём пути. Всего несколько раз за 10 матчей он позволил себе сыграть вничью. В остальных встречах команда выигрывала. Думаю и надеюсь, что «Шахтёр» победит и в этом матче, хотя игра будет равной. С этим и связан мой прогноз. Предлагаю поставить на выигрыш донецкого клуба в этой встрече», — сказал Калиниченко.



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