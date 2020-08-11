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«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Михаила Поленова на встречу 1-го тура РПЛ

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Михаила Поленова на встречу 1-го тура РПЛ
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Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1 гола за 1.70.

«Команды не сильно успели измениться за эти две недели, что были между чемпионатами. За это время можно скорее растерять, а не приобрести.

Мы увидели «Локомотив» в матче за Суперкубок. Не похоже, чтобы он что-то растерял, он по-прежнему силен, и у него есть проблемы там, где они и были. «Рубин» же команда безумно интересная. И меняться она будет прямо у нас на глазах, и этот процесс изменений может занять немало времени.

Что нужно лидеру на старте? Спокойствие в плане набора очков. Нужно брать свои очки без лишней нервотрёпки.

Мы должны говорить о том, что команды входят в новый сезон с тем, что было. А к «Локомотиву» больших вопросов не было. Алексей Миранчук забивал почти все голы, с одной стороны, это плохо, но с другой — хороший бонус.

Для меня «Локомотив» — фаворит этого матча. И я предлагаю вам поставить на индивидуальный тотал «Локо» больше одного гола с коэффициентом 1.70», — сказал Поленов.

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12 из 13 предыдущих очных встреч казанцев и «железнодорожников» получились низовыми.
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