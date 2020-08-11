«Шахтёр» — «Базель»: ставка Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Шахтёр» — «Базель».



Ставка: победа «Шахтёра» в основное время за 1.83.



«Базель» очень здорово играл в последних матчах в Лиге Европы. Команда не пропускала. Однако «Шахтёр» творит чудеса. Предыдущая игра «горняков» показала, что у клуба сумасшедшее настроение и состояние.



Можно предположить, что вслед за «Вольфсбургом» и «Базель» может пасть под натиском «Шахтёра». Очень высокие коэффициенты букмекеры дают на победу «горняков», чем я и воспользуюсь», — сказал Казаков.



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