«Шахтёр» — «Базель»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы 11 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель».
Ставка: «Шахтёр» не забьёт в первом тайме за 2.06.
«Рисунок игры угадать несложно: «Базель» вновь отдаст территорию и будет действовать на контратаках. Вертикальный футбол тут поставлен неплохо, вдобавок ко всему всё хорошо со стандартными положениями. «Шахтёр» явно изучит матчи с «Айнтрахтом» и поймёт, что оголять тылы слишком рискованно.
Потому не ждём какого-то особенно яркого дебюта. Аккуратное территориальное преимущество «горняков», пара-тройка угловых, несколько дальних ударов и неплохих подходов. На таком фоне любопытно выглядит победа «Шахтёра» по угловым с форой (-1) за 2.00.
Также рискнём взять ставку «хозяева не забьют в первом тайме» за 2.06. Несмотря на не самый мощный состав, пропускает «Базель» только по большим праздникам. В 10 матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы он достал мяч из сетки ворот лишь четырежды. Коэффициент выше двойки кажется завышенным».
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