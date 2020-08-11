«Бостон» — «Каролина»: прогноз и ставка на первый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Каролина».

Ставка: «Каролина» не проиграет за 1.73.

«Соперники прекрасно знают друг друга, поскольку в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли сражались в финале Восточной конференции. Тогда никакой борьбы не вышло — «мишки» забрали все четыре матча, причём в трёх из них добились разгрома. Однако очень похоже на то, что теперь серия получится гораздо упорнее и плотнее. По крайней мере минимальным количеством игр дело точно не ограничится. На то есть сразу несколько весомых причин.



Первая — «Каролина» стала на один год старше и опытнее. Здесь много молодых хоккеистов, которые делают первые шаги в НХЛ и только приближаются к пику. Они окрепли, возмужали и добавили. «Бостон», напротив, обладает одним из самых возрастных составов в НХЛ, ветеранов тут предостаточно.



Вторая — «Харрикейнз» в отличной форме. В раунде плей-ин они не заметили сопротивления «Нью-Йорк Рейнджерс», пройдя дальше по итогам трёх встреч. В первом матче «синерубашечники» дали интригу благодаря голу в меньшинстве (2:3), а затем поймали два разгрома подряд (1:4 и 1:4).

Третья — «Брюинз» с большим трудом вкатываются в заключительную стадию сезона. Собственно, в круговом турнире они потерпели три поражения из трёх. Во всех случаях — в основное время. И ни разу не забросили больше двух шайб. Давид Пастрняк пропустил тренировочный лагерь и пока только набирает форму, ведущее звено часто проигрывало микроматчи.



Как всё это будет выглядеть в плей-офф — большой вопрос, всё же опытные коллективы умеют рассчитывать силы. «Мишки» — действующий финалист Кубка Стэнли, наверняка в четвертьфинале конференции они добавят. Ведь если этого не случится, то дальше пройдёт «Каролина». Потому что она сейчас хороша.



Пожалуй, можно не мудрить и сыграть по линии. Букмекеры отдают предпочтение «Бостону», основные преимущества которого пока остаются исключительно на бумаге. Классические Х2 доступны в букмекерских конторах за крепкие 1.73. Можно поднять коэффициент, взяв 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.25".