«Бостон» — «Каролина». Прогноз: Свечников с Ахо удивят Хару, Раска и Пастрняка

Год назад «Брюинз» выиграли финал конференции в четырёх матчах. Теперь будет сложнее.

12 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33, успех «Каролины» идёт у букмекеров за 2.84.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» 12 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.89. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» (12.08.2020)

На дворе середина августа, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартует плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Во вторник выяснять отношения начнут «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 3:00 мск 12 августа. Они прекрасно знают друг друга, поскольку в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли сражались в финале Восточной конференции.

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Тогда никакой борьбы не вышло — «мишки» забрали все четыре матча, причём в трёх из них добились разгрома. Однако очень похоже на то, что теперь серия получится гораздо упорнее и плотнее. По крайней мере минимальным количеством игр дело точно не ограничится. На то есть сразу несколько весомых причин.

Первая — «Каролина» стала на один год старше и опытнее. Здесь много молодых хоккеистов, которые делают первые шаги в НХЛ и только приближаются к пику. Они окрепли, возмужали и добавили. «Бостон», напротив, обладает одним из самых возрастных составов в НХЛ, ветеранов тут предостаточно.

Вторая — «Харрикейнз» в отличной форме. В раунде плей-ин они не заметили сопротивления «Нью-Йорк Рейнджерс», пройдя дальше по итогам трёх встреч. В первом матче «синерубашечники» дали интригу благодаря голу в меньшинстве (2:3), а затем поймали два разгрома подряд (1:4 и 1:4).

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Себастьян Ахо чудо как хорош — умудрился набрать семь очков в трёх матчах. Андрей Свечников успел оформить хет-трик, у него 3+2 за серию при ограниченном айстайме. Петр Мразек готов повторить прошлогодний плей-офф, да и Джеймс Раймер (ему тренерский штаб доверил ворота в третьем матче) не подвёл.

Третья — «Брюинз» с большим трудом вкатываются в заключительную стадию сезона. Собственно, в круговом турнире они потерпели три поражения из трёх. Во всех случаях — в основное время. И ни разу не забросили больше двух шайб. Давид Пастрняк пропустил тренировочный лагерь и пока только набирает форму, ведущее звено часто проигрывало микроматчи.

Как всё это будет выглядеть в плей-офф — большой вопрос, всё же опытные коллективы умеют рассчитывать силы. «Мишки» — действующий финалист Кубка Стэнли, наверняка в четвертьфинале конференции они добавят. Ведь если этого не случится, то дальше пройдёт «Каролина». Потому что она сейчас хороша.

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Пожалуй, можно не мудрить и сыграть по линии. Букмекеры отдают предпочтение «Бостону», основные преимущества которого пока остаются исключительно на бумаге. Классические Х2 доступны в букмекерских конторах за крепкие 1.73. Можно поднять коэффициент, взяв 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» 12 августа 2020 года

Букмекеры отдают заметное преимущество «Бостону», хотя действующий финалист Кубка Стэнли не просто проиграл все матчи кругового турнира, но и выглядел очень вяло. «Каролина», напротив, вынесла «Рейнджерс» в трёх встречах и произвела хорошее впечатление. Молодые хоккеисты набрали форму и готовы удивлять, а вот опытным исполнителям «Брюинз», похоже, пока далеко до оптимальных кондиций.

Ставка: «Каролина» не проиграет за 1.73.