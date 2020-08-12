«Аталанта» — «ПСЖ»: где покажут, прогнозы и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 12 августа, «Аталанта» сыграет с «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 3.56. Поставить на ничью предлагают за 4.00.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.
Проход «Аталанты» оценён в 2.50, проход «ПСЖ» — в 1.53.
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