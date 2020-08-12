«Аталанта» — «ПСЖ»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Аталанта» — «ПСЖ».



Ставка: «Аталанта» забьёт минимум 2 мяча за 2.34.



«Аталанта» и «ПСЖ» пробились в эту стадию заранее, до паузы, связанной с пандемией коронавируса. Они давно знали, что встретятся друг с другом в Лиге чемпионов.



Для «ПСЖ» это будет уже третья официальная игра после паузы. До этого парижане играли в финале Кубка лиги и финале Кубка Франции. Играли на ноль, не пропускали ни от «Сент-Этьена», ни от «Лиона», при этом забивали очень мало – один гол в двух матчах. Парижане предстают перед нами организованной командой. При этом «Лион» смог создать «ПСЖ» проблемы – у него были моменты, у «Сент-Этьена» тоже.



Мне кажется, что «Аталанта», которая свой сезон завершила недавно, атакующая, яркая, играющая в состоянии напрячь оборону «ПСЖ». Гасперини и игроки понимают, что возможно это самый важный день в их карьере. Они уже давно настраивались на этот матч, понимая, что в чемпионате свою задачу они решили, пробившись в Лигу чемпионов. Очень сложно играть на высоком уровне в такой интенсивный футбол, как «Аталанта», тем не менее у неё это получается. Это самая результативная команда Серии А и по качеству игры лучшая команда Серии А. Лучше, чем «Ювентус», — в матче с «Ювентусом» мы в этом убедились.



Я оптимист в отношении аутсайдера этой пары, а «Аталанта» всё-таки аутсайдер, так как у неё нет такого опыта игры в Лиге чемпионов, у неё нет таких звёзд, но я верю в правильность системы игры Гасперини, верю, что она может принести успех исторического масштаба для бергамасков – они могут пройти «ПСЖ».



Я не буду ставить на победу или проход «Аталанты», я выберу другую ставку – индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 с коэффициентом 2.34. Результативная атакующая игра с высоким прессингом, огромное количество моментов, которое «Аталанта» создает в каждом матче, в матче исторического масштаба она должна зажечь. Я ставлю на тотал «Аталанты» больше 1.5 с коэффициентом 2.34», — сказал Керимов.



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«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.