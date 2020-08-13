«Тампа» — «Коламбус»: прогноз и ставка на 2-й матч четвертьфинала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Тампа» — «Коламбус».

Ставка: победа «Тампы» с форой (-1) за 2.38.

«Вряд ли кто-то ожидал, что «Коламбус» отпустит фаворита просто так. Подопечные Джона Тортореллы выбили «молний» в четырёх матчах в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли и дошли до овертайма в единственной игре регулярного чемпионата-2019/2020. Они определённо знают, что и как нужно делать.



У «Лайтнинг» в строй вернулся Виктор Хедман, один из лучших защитников лиги. Стивена Стэмкоса пока нет, но всё равно исход первого поединка решили лидеры. Ведущая тройка сообразила два гола, в том числе и победный. Брейден Пойнт оформил дубль, а Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.



Расклад не поменялся. Вопрос ставится следующим образом: если подопечные Джона Купера хотят обойтись без лишних нервов, то обязаны забивать первыми. «Коламбус» великолепно играет по счёту. Если он получает преимущество, дальше избежать проблем будет крайне сложно. Потому что забить даже две шайбы подряд столь выученному коллективу трудно.



В первом матче не вышло. Алекс Киллорн получил малый штраф за подножку в начале третьей минуты, а уже спустя 28 секунд соперник вышел вперёд. «Тампа» быстро сравняла, однако потом снова пришлось отыгрываться. В первой встрече получилось, но лишний раз испытывать судьбу всё же не стоит.



Ждём от фаворита большей концентрации в дебюте. Состав у них ровнее и глубже, а времени на восстановление после 150-минутного марафона оказалось совсем немного. Если скорости упадут, это пойдёт на руку «Блю Джекетс». Если же «Лайтнинг» сумеют поддерживать высокий темп, «мундирам» будет сложно не просесть на фоне усталости.



Букмекеры немного подравняли линию, но по-прежнему считают «молний» явным фаворитом. Рискнём проверить П1 с форой (-1) за 2.38. Логика следующая: состав у хозяев глубже, лидеры относительно молоды. Скорее всего, нижние звенья сделают разницу и позволят фавориту увеличить преимущество. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85».