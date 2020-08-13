«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: ставка Максима Калиниченко на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» за 2.51.



«Во втором четвертьфинале Лиги чемпионов из одного матча встречаются «Лейпциг» и «Атлетико». Команды играют на нейтральном поле в Португалии. Как по мне, в этом матче нет явного фаворита.



Хотя я бы склонялся больше к победе «Атлетико». Он всё-таки имеет колоссальный опыт в подобных матчах. У «Лейпцига», конечно, нет такого бэкграунда с матчами в плей-офф Лиги чемпионов.



Поэтому, думаю, испанцы будут сильнее благодаря своему опыту. Тем более что в недавно закончившейся Ла Лиге «Атлетико» имел длинную беспроигрышную серию. Он несколько раз сыграл с ничейным результатом, а в большинстве матчей победил.



Хотя мне очень нравится игра «Лейпцига». Это яркая и атакующая команда. Сезон в Бундеслиге она закончила достаточно хорошо – на третьей строчке. Правда, играл «Лейпциг» нестабильно в последних встречах. Он довольно часто допускал ничьи и время от времени проигрывал.



Немцам против «матрасников» будет очень тяжело. Любой команде было бы тяжело в одном таком важном матче переиграть команду Симеоне. А тут с ними сыграет новичок подобных турниров – «Лейпциг».



Лёгким этот матч для немцев точно не будет. Они постараются сыграть с «Атлетико» хотя бы на равных. У «Лейпцига» хорошо поставлена тактическая игра. Но против мадридцев им будет тяжело навязать свой ход встречи.



Я всё-таки считаю, что успех будет на стороне мадридцев. Не стоит забывать, что они в марте смогли выбить из ЛЧ одну из самых сильных команд Европы на данный момент – «Ливерпуль». Предлагаю поставить на победу «Атлетико», — сказал Калиниченко.



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