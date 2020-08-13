«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: ставка Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов 13 августа

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» за 2.43.



«Лейпциг» – хорошая команда, которая много атакует, но играет авантюрно. Для «Атлетико» тот футбол, который показывает «Лейпциг», очень подходит. Считаю, что мадридцы одержат чистую победу в основное время.



Я ходил в этом сезоне на матч «Зенит» – «Лейпциг», и мне очень понравилась команда Нагельсмана. Хотя он и молодой специалист, но смог отладить очень сильную командную игру. Каждый футболист на поле знает, что делать. «Лейпциг» постоянно прессингует, но «Атлетико» умеет терпеть – об этом знают все.



Мадридцы здорово прошли отрезок после карантина. Симеоне умеет готовить клуб, выводить его на пик формы, когда это нужно. К Лиге чемпионов команда готова.



Если выбирать, у кого игра интересней, то это «Лейпциг». Зато «Атлетико» играет на результат. Если бы команда из Мадрида играла в открытый футбол против «Ливерпуля» на предыдущей стадии плей-офф, то вряд ли она выступала бы в четвертьфинале. Учитывая грамотную игру в обороне, думаю, «Атлетико» выиграет и не пропустит», — сказал Радимов.



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