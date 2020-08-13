«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинал Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют — нет за 1.88.



«Игра довольно странная. «Лейпциг» уже успел расстаться со своим ведущим нападающим Тимо Вернером. Не совсем понятно, на какой результат рассчитывает «Лейпциг». «Атлетико» же обычно играет от обороны. Мне кажется, что в этом матче не нужно исходить из результата. Тем более что спроецировать сегодняшнее состояние команд на ситуацию будет очень сложно. Мы не знаем, в какой форме «Лейпциг», в какую игру он будет играть без Вернера. Да и состояние «Атлетико» мы не знаем.



Понятно, что «Лейпцигу» будет тяжело находить свою работу в атаке, какая у него обычно была. Понятно, что «Атлетико» в такой игре будет бетонировать задние ряды и рассчитывать на то, что «Лейпциг» не забьёт. На мой взгляд, лучший вариант здесь — «обе забьют — нет» за 1.88», — сказал Андронов.



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