«Вашингтон» — «Айлендерс». 2-й матч серии НХЛ: прямой эфир, где будет онлайн-трансляция
Завтра, 15 августа, в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало — в 3:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.89.
Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.
Ставки на гол Александра Овечкина, который не может набрать очки на протяжении четырёх матчей, принимаются за 1.72 (59%).
«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук нанесут ответный удар
В первом матче «столичные» умудрились проиграть, ведя с разницей в две шайбы.
- 14 августа 2020
-
22:45
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:44
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:50
-
13:30
Партнерский контент