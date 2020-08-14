«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук нанесут ответный удар

В первом матче «столичные» умудрились проиграть, ведя с разницей в две шайбы.

15 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.89.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 15 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (15.08.2020)

На дворе середина августа, настоящий хоккей набирает ход. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

В Торонто выяснять отношения продолжат «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», соперники выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» 15 августа в 3:00 мск. Первый матч завершился довольно неожиданной победой «островитян» со счётом 4:2. Дело не в самом факте успеха, а в том, как складывались события.

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Стартовый период оказался невероятно скучным и прошёл фактически без ворот. Много брака, постоянная возня в центральной зоне и у бортов, а также девять бросков в створ на двоих. Дальше «столичные» дважды реализовали большинство, оба раза отличился Ти Джей Оши. И вроде бы фаворит имел на руках всё необходимое.

Вот только Брэйден Холтби оказался против. Перед вторым перерывом он ошибся в простой ситуации, позволив «Нью-Йорку» вернуться в игру. В разговоре с журналистами голкипер признал, что запустил «бабочку». Похоже, она выбила партнёров из колеи. До того момента «Кэпс» действовали довольно средненько, однако создавали всё же побольше.

А вот дебют третьего периода они натурально провалили. К концу 47-й минуте «Айлендерс» уже вели в счёте, причём третью шайбу забросили в меньшинстве. В итоге не получилось даже полноценной концовки: играть по счёту подопечные Барри Тротца умеют, паники они не допустили и преимущество сохранили.

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Собственно, качество хоккея оказалось довольно средним с обеих сторон. Из всех лидеров «Вашингтона» нет вопросов только к Ти Джею Оши, но он давно считается кубковым бойцом и редко подводит. По сути исход определился в дуэли вратарей. Семён Варламов не сотворил ничего сумасшедшего, зато исправно забирал свои шайбы.

А вот к Холтби вопросов нет только по четвёртому голу, в трёх остальных случаях он мог действовать лучше. Вариантов у тренерского штаба нет: Илья Самсонов травмирован и до следующего сезона уже не вернётся, а Витек Ванечек просто не имеет серьёзного опыта. Сделать на него ставку в Кубке Стэнли, конечно, можно, вот только риск кажется чрезмерным.

Потому остаётся только верить в нестабильного Холтби. Пока с созиданием у «Кэпиталз» катастрофические проблемы. В равных составах не получается ровным счётом ничего, а Александр Овечкин и Евгений Кузнецов накануне откатали вхолостую аж 50 минут. Нагрузка большая, выхлоп минимальный.

«Островитяне» продолжат тянуть оппонента в вязкий хоккей, так что предпосылок к высокой результативности тут не видно. Пока фаворит сильно проигрывает на «точке» и не может дождаться привычного уровня от лидеров, ему будет невероятно сложно. Особенно сильно провисает центральная ось.

Это вполне логично. Евгений Кузнецов упорно не может обрести себя, а Никлас Бекстрём накануне получил травму. Однако во втором матче должен вернуться датчанин Ларс Эллер, который часто выручал партнёров в трудный момент по ходу регулярки. Он должен добавить «Кэпс» энергии, так что проверим 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 15 августа

В первом матче «Вашингтон» уступил из-за бледной игры лидеров и Брэйдена Холтби. Тот пустил «бабочку» при счёте 2:0, а потом не выручил ещё в двух эпизодах. У фаворита провисает центральная ось, но ко второму матчу ожидается возвращение Ларса Эллера. Датчанин вполне способен придать партнёрам импульс. Ждём от «Кэпиталз» прогресса.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.02.