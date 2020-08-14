«Барселона» — «Бавария»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 14 августа

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».
Ставка: «Барселона» не проиграет за 1.90.
«Барселона» в Лиссабоне сыграет с «Баварией» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В прошлой стадии команды разнесли своих соперников с крупным счётом, как будет в очном противостоянии?
Сине-гранатовые неожиданно остались без чемпионского титула во внутреннем первенстве, поэтому Кике Сетьену нужно доказывать свою состоятельность в еврокубках. Удастся ли пройти дальше?
Безусловно, испанцы являются классной командой и претендуют на проход дальше, но сегодня соперник способен вставить им палки в колеса. Тем не менее уровень исполнителей скажет своё слово.
Баварцы разобрались с «Челси» (4:1) на прошлой неделе, а каталонцы разнесли «Наполи» (3:1). Кому просто повезло, а кто действительно был на голову сильнее?
Немецкий коллектив мог и не пройти англичан, если бы в первом тайме засчитали оба гола противника. Испанцы же пропустили только с пенальти, контролируя ход матча», — сказал Павлюченко.
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