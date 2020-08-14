«Барселона» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Егорова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Бавария».



Ставка: победа «Барселоны» за 3.57.



«Знаете, меня очень смущает, когда «Баварию» называют досрочным победителем Лиги чемпионов. Знаете почему?



Во-первых, потому что играются не два матча, а один. То есть если раньше прекрасно готовая физически «Бавария» могла отбиться в ответной игре, то сейчас – нет.



Во-вторых, потому что «Барса» всё ещё располагает таким подбором игроков, что с учётом дистанции в одну игру может разбить любого. Смешно же, когда говорят, что у Месси, Гризманна и Суареса нет шансов. А тем более здесь и Бускетс возвращается.



В-третьих, на «Баварию» сейчас мода. А мода – это не всегда победа.



Конечно, игра на три исхода, но раз на «Барсу» сегодня дают коэффициент 3.57, то этим надо пользоваться, пока не поздно. P.S. Нет, серьёзно, у Месси нет шанса? Ха-ха-ха», — сказал Егоров.



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