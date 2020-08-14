«Барселона» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 14 августа

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.73.
«Я думаю, что это игра, которая привлекает внимание всего континента – «Барселона» — «Бавария», тем более что в пятницу вечером людям ничто не помешает посмотреть этот матч. Все ждут очень яркого футбола от этой пары. Я не исключение.
Букмекеры дают достаточно серьёзным фаворитом «Баварию». Понятно, что она заставила это сделать своим выступлением не только в чемпионате и Кубке Германии, но уже и в Лиге чемпионов, одержав победу над «Челси» в игре, где это было не обязательно делать. Так сказать, размяла мускулы.
Я думаю, что обе команды будут играть в атаку – «Барселона» вообще никогда не закрывается, «Баварии» нет смысла это делать, поэтому жду от этого матча забитых мячей. Исполнительское мастерство обсуждению не подвергается, комментариев никаких не требует – здесь всё ясно, что эти исполнители могут забить много.
Выбираю ставку «обе забьют» и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73», — сказал Андронов.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 14 августа 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:44
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00