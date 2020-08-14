«Барселона» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 14 августа

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.73.



«Я думаю, что это игра, которая привлекает внимание всего континента – «Барселона» — «Бавария», тем более что в пятницу вечером людям ничто не помешает посмотреть этот матч. Все ждут очень яркого футбола от этой пары. Я не исключение.



Букмекеры дают достаточно серьёзным фаворитом «Баварию». Понятно, что она заставила это сделать своим выступлением не только в чемпионате и Кубке Германии, но уже и в Лиге чемпионов, одержав победу над «Челси» в игре, где это было не обязательно делать. Так сказать, размяла мускулы.



Я думаю, что обе команды будут играть в атаку – «Барселона» вообще никогда не закрывается, «Баварии» нет смысла это делать, поэтому жду от этого матча забитых мячей. Исполнительское мастерство обсуждению не подвергается, комментариев никаких не требует – здесь всё ясно, что эти исполнители могут забить много.



Выбираю ставку «обе забьют» и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73», — сказал Андронов.



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