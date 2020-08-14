«Барселона» — «Бавария»: прогноз Михаила Поленова на суперматч Лиги чемпионов 14 августа

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.58.



«Если бы это была классическая Лига чемпионов с матчами дома и в гостях, преимущество «Баварии» было бы более серьёзным, но в одном матче всё может произойти, и это на руку «Барселоне».



Конечно, у неё больше проблем — и игровых, и за полем, теперь ещё и вирусных. На долгой дистанции это может угнетать, но тут надо пройти короткий путь, и подобные вещи могут помочь команде собраться. «Бавария» после карантина произвела самое сильное впечатление из всех европейских команд. Хоть не всё было гладко в первых матчах, но колоссальный запас прочности и класс сыграли роль — «Бавария» произвела впечатление почти неуязвимой команды. Был большой риск, что это улетучится к августу, но ответка с «Челси» убедила, что «Бавария» по-прежнему в полном порядке и является одним из главных претендентов на кубок.



В чем тогда шанс «Барселоны»? В индивидуальностях. Вытащить, перевернуть, переломить матч могут звёзды. Если не идёт командная игра, вступают лидеры… В «Барселоне» таких игроков немало. Вопрос в том, насколько они сейчас свежи и легки. Судя по матчу с «Наполи», всё нормально. Эта ЛЧ — шанс для «Барселоны» спасти сезон и задать тон на следующий, а более сильного соперника сейчас трудно придумать. Барса точно даст серьёзный бой.



Думаю, коллективизм «Баварии» и индивидуальности «Барсы» позволяют ждать голов, поэтому предложу задуматься над вариантом «тотал матча больше 2.5». Просто и со вкусом».



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«Барселона» — «Бавария». Прогноз: одинокий Месси останется у разбитого корыта Лео — гений, но справиться в одиночку с машиной Ханса-Дитера Флика невозможно.