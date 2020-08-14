«Спартак» — «Ахмат»: ставка Константина Генича на встречу 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.93.



«Московский «Спартак», грозившийся сняться с чемпионата России после беспредела, который был устроен в концовке игры с «Сочи», всё-таки принял решение продолжить выступать в чемпионате России. Но он пригрозил лиге и РФС, что если продолжится судейская травля, то Федун уведёт команду с поля. Не знаю, как он это сделает из ВИП-ложи, но тем не менее.



«Спартак» второй домашний матч подряд проведёт, на сей раз с «Ахматом» Андрея Талалаева. Для Талалаева «Спартак» всегда был особым клубом. Здесь будет, разумеется, соответствующий настрой. «Ахмат» неплохо укрепился в это коротенькое межсезонье. Тимофеев к команде присоединился, Пуцко, Мелкадзе. «Ахмат» точно даст бой. И у «Ахмата» приличная группа атаки. А «Спартак» в обороне играет не очень качественно, будем откровенны. Даже если выглядит нормально, структурно, всё равно проблемы в обороне появляются в каждой игре.



«Ахмат» исторически неплохо играл против «Спартака» в Москве, может быть, за исключением последней игры, когда уступили 0:3. «Ахмат» вполне может наказать «Спартак» в одной из своих атак. Исполнители там имеются. Да и с мотивацией у грозненцев всё в порядке.



Сам «Спартак» обязательно организует свой гол, даже без Кокорина, который, скорее всего, пропустит два ближайших тура. Соболев бьёт копытом, Ларссон хорош, Понсе старательно играет, да и другие футболисты неплохо выглядят. Например Глушенков, имевший возможность забить «Сочи», но не повезло. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.93», — сказал Генич.



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